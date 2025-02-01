Fox News: Иран скрыл ядерные разработки под видом космической программы

Секретное агентство Министерства обороны Ирана, отвечающее за ядерные разработки, якобы действует на объектах космической программы страны. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Журналисты изучили доклад Национального совета сопротивления Ирана (National Council of Resistance of Iran, NCRI), базирующегося в Париже.

«Данные, собранные за несколько месяцев, показывают, что Организация оборонных инноваций и исследований [Ирана] активизировала работу над созданием ядерных боеголовок на объектах в Шахруде и Семнане», — отмечается в документе.

По данным организации, указанные объекты считались связанными только с космическими разработками.

Ранее официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил, что страна не собирается создавать ядерное оружие или менять каким-либо образом военную доктрину. Решение было принято после удара Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).