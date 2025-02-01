Журналист Карлсон: Блок НАТО утратил актуальность и не должен существовать

Военный блок НАТО должен прекратить свое существование. Об этом заявил американский журналист Такер Карлсон в интервью британскому коллеге Пирсу Моргану. Ролик опубликован на канале Карлсона в YouTube.

Во время разговора Морган заявил, что цель существования НАТО — поддерживать мир. Его собеседник не согласился с этим утверждением.

Карлсон заметил, что блок НАТО был создан для сдерживания Советского Союза. Однако с момента распада СССР прошло 35 лет, напомнил он. Он также указал, что даже сейчас, несмотря на заявленную Морганом миротворческую миссию НАТО, в Европе ведется самая кровопролитная за последние десятилетия война.

Также Карлсон раскритиковал Владимира Зеленского. Он обвинил украинского лидера в узурпации власти и создании в стране диктатуры. В подтверждение своих слов он привел три довода.