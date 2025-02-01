Журналист из США Карлсон: Зеленский установил на Украине диктатуру

Владимир Зеленский установил на Украине диктатуру и стал диктатором. Об этом заявил американский журналист Такер Карлсон, передает РИА Новости.

В обоснование своих слов репортер привел три довода. Во-первых, Зеленский не избран, отметил Карлсон, вероятно, имея в виду истечение официального срока полномочий руководителя Украины.

Затем журналист указал на запрет на Украине одной из религиозных конфессий — вероятно, речь идет об Украинской православной церкви Московского патриархата. В-третьих, на Украине запрещена языковая группа, заключил Карлсон. Предположительно, под ней он подразумевает русскоговорящее население страны.

Помимо этого, репортер обвинил Зеленского в продаже Украины Западу. Он заявил, что Зеленский стал «лакеем», чем обусловлена его непопулярность у сограждан.