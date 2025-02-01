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13:17, 1 февраля 2025Мир

Карлсон назвал Зеленского диктатором и привел три довода

Журналист из США Карлсон: Зеленский установил на Украине диктатуру
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)
Такер Карлсон

Такер Карлсон. Фото: Elijah Nouvelage / Reuters

Владимир Зеленский установил на Украине диктатуру и стал диктатором. Об этом заявил американский журналист Такер Карлсон, передает РИА Новости.

В обоснование своих слов репортер привел три довода. Во-первых, Зеленский не избран, отметил Карлсон, вероятно, имея в виду истечение официального срока полномочий руководителя Украины.

Затем журналист указал на запрет на Украине одной из религиозных конфессий — вероятно, речь идет об Украинской православной церкви Московского патриархата. В-третьих, на Украине запрещена языковая группа, заключил Карлсон. Предположительно, под ней он подразумевает русскоговорящее население страны.

Помимо этого, репортер обвинил Зеленского в продаже Украины Западу. Он заявил, что Зеленский стал «лакеем», чем обусловлена его непопулярность у сограждан.

ЖЗЛ
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