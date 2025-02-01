Журналист Карлсон: Зеленский продал Украину и превратился в лакея Запада

Американский журналист Такер Карлсон предположил, с чем связана непопулярность президента Украины Владимира Зеленского. Его слова приводит ТАСС.

В беседе с британским тележурналистом Пирсом Морганом Карлсон обвинил Зеленского в продаже Украины. По его мнению, украинский лидер превратился в лакея Запада.

«Он [Зеленский] чрезвычайно непопулярен, потому что он лакей западных сил, продавший свою страну. Украинцы отлично знают, что он обогащается и что это делает все руководство страны», — отметил Карлсон.

Журналист подчеркнул, что Зеленский подходит под определение диктатора. По его мнению, помощь Украине в конфликте с Россией вредит национальным интересам США.

Ранее Карлсон заявил, что американские корпорации заинтересованы в продолжении конфликта на Украине, поскольку хотят заработать на восстановлении республики. До этого экс-глава МИД Чехии Кирил Свобода отметил, что Соединенные Штаты получают множество выгод от конфликта на Украине.