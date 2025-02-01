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03:21, 1 февраля 2025Мир

В США высказались о возможном введении антироссийских санкций Трампом

Келлог: решение по введению санкций против РФ остается за Трампом
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
СюжетСанкции против России:
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Решение по возможному введению антироссийских санкций в контексте конфликта на Украине остается за американским президентом Дональдом Трампом, заявил спецпосланник лидера США по Украине Кит Келлог. Об этом пишет ТАСС.

Он ответил на вопрос журналиста о том, собирается ли администрация Трампа вводить дополнительные ограничения против РФ для достижения прогресса в мирном урегулировании кризиса на Украине.

«Я бы сказал, что это решение остается за президентом США, ему решать как лидеру страны», — высказался Келлог.

Ранее Трамп допустил введение новых санкций против России, если Москва откажется от переговоров по урегулированию конфликта на Украине.

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