В США высказались о возможном введении антироссийских санкций Трампом

Келлог: решение по введению санкций против РФ остается за Трампом

Решение по возможному введению антироссийских санкций в контексте конфликта на Украине остается за американским президентом Дональдом Трампом, заявил спецпосланник лидера США по Украине Кит Келлог. Об этом пишет ТАСС.

Он ответил на вопрос журналиста о том, собирается ли администрация Трампа вводить дополнительные ограничения против РФ для достижения прогресса в мирном урегулировании кризиса на Украине.

«Я бы сказал, что это решение остается за президентом США, ему решать как лидеру страны», — высказался Келлог.

Ранее Трамп допустил введение новых санкций против России, если Москва откажется от переговоров по урегулированию конфликта на Украине.