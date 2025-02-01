Минобороны показало кадры уничтожения двигавшегося к Крыму безэкипажного катера ВСУ

Минобороны: ВС России уничтожили двигавшийся к Крыму безэкипажный катер ВСУ

Российские военные уничтожили безэкипажный катер Вооруженных сил Украины (ВСУ), двигавшийся в сторону Крыма. Видео, на котором запечатлен момент удара, опубликовало Минобороны России в своем Telegram-канале.

На опубликованных оборонным ведомством кадрах видно, как по плывущему катеру наносится удар, после чего происходит сильный взрыв, а вокруг разлетаются брызги.

Отмечается, что украинский надводный беспилотник уничтожили дежурные огневые средства Черноморского флота. Инцидент произошел в северо-западной части Черного моря.

31 декабря 2024 года силы Черноморского флота уничтожили три безэкипажных катера украинских войск. В тот же день Минобороны также сообщало об уничтожении восьми катеров ВСУ.

