В Минобороны сообщили об уничтожении восьми безэкипажных катеров ВСУ

Минобороны: в Черном море уничтожены восемь украинских безэкипажных катеров

В Черном море уничтожены восемь безэкипажных катеров, принадлежащих Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом сообщает Министерство обороны России в своем Telegram-канале.

«Силами Черноморского флота уничтожено восемь безэкипажных катеров», — утверждается в сообщении.

В Минобороны добавили, что средствами противовоздушной обороны (ПВО) были сбиты две управляемые авиационные бомбы Hammer французского производства. Также были уничтожены семь реактивных снарядов американской системы залпового огня HIMARS и 103 беспилотных летательных аппарата.

Ранее ведомство отчиталось о работе группировки войск «Центр» в зоне проведения специальной военной операции.