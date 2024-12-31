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12:21, 31 декабря 2024Россия

В Минобороны сообщили об уничтожении восьми безэкипажных катеров ВСУ

Минобороны: в Черном море уничтожены восемь украинских безэкипажных катеров
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

В Черном море уничтожены восемь безэкипажных катеров, принадлежащих Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом сообщает Министерство обороны России в своем Telegram-канале.

«Силами Черноморского флота уничтожено восемь безэкипажных катеров», — утверждается в сообщении.

В Минобороны добавили, что средствами противовоздушной обороны (ПВО) были сбиты две управляемые авиационные бомбы Hammer французского производства. Также были уничтожены семь реактивных снарядов американской системы залпового огня HIMARS и 103 беспилотных летательных аппарата.

Ранее ведомство отчиталось о работе группировки войск «Центр» в зоне проведения специальной военной операции.

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