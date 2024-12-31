Минобороны отчиталось о работе группы войск ВС России в зоне СВО

Минобороны России отчиталось о работе группы «Центр» в зоне СВО

Министерство обороны России отчиталось о работе группировки войск «Центр» в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом оборонное ведомство сообщило в своем Telegram.

«Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, мотопехотной, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и штурмовой бригады национальной полиции Украины», — указано в сообщении.

Отмечается, что украинская армия потеряла до 505 военнослужащих, танк Leopard, две единицы бронетранспортеров M113, боевые бронированные машины, 152-миллиметровую гаубицу «Мста-Б» и две гаубицы Д-30 122 миллиметра.

Ранее Минобороны сообщило, что ВС России поразили предприятие военно-промышленного комплекса (ВПК) и военный аэродром на Украине. Отмечается, что удары нанесли высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами.