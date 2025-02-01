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13:18, 1 февраля 2025Путешествия

Момент падения автобуса с туристами из России в овраг в Таиланде попал на видео

Момент падения автобуса с туристами со склона в овраг на Пхукете попал на видео
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Момент падения туристического автобуса, в салоне которого находились отдыхающие из России, со склона в овраг на тайском курорте Пхукет попал на видео. Ролик публикует Telegram-канал «Крыша ТурДома».

Так, на кадрах видно, как автобус на скорости едет по трассе. В какой-то момент водитель не справляется с управлением и транспортное средство срывается в овраг.

Ранее стало известно, что автобус с туристами упал со склона в овраг на тайском курорте Пхукет. Инцидент произошел на перевале Карон — Патонг, группа отдыхающих возвращалась с экскурсии. В результате случившегося пострадали двое россиян, они отделались легкими травмами.

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