Мощный пожар охватил отель в российском регионе

Shot: В Адыгее загорелся отель, гостей экстренно эвакуируют

Мощный пожар охватил отель «Даховская слобода» в Адыгее. Об этом сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на очевидцев.

По его данным, возгорание произошло в сауне отеля, а затем огонь распространился по зданию. Сотрудники и постояльцы пытались потушить пожар самостоятельно, но в итоге пламя перекинулось на соседний корпус.

Отмечается, что на место происшествия уже прибыли спасатели МЧС. Гостей отеля экстренно эвакуируют. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее в сети появилось видео с мощным пожаром на территории промзоны в Кстово. На записи видно огненное зарево и столбы дыма. По словам очевидцев, незадолго до возгорания они слышали звук пролета дрона.