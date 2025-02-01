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21:51, 1 февраля 2025Россия

Мощный пожар охватил отель в российском регионе

Shot: В Адыгее загорелся отель, гостей экстренно эвакуируют
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Мощный пожар охватил отель «Даховская слобода» в Адыгее. Об этом сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на очевидцев.

По его данным, возгорание произошло в сауне отеля, а затем огонь распространился по зданию. Сотрудники и постояльцы пытались потушить пожар самостоятельно, но в итоге пламя перекинулось на соседний корпус.

Отмечается, что на место происшествия уже прибыли спасатели МЧС. Гостей отеля экстренно эвакуируют. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее в сети появилось видео с мощным пожаром на территории промзоны в Кстово. На записи видно огненное зарево и столбы дыма. По словам очевидцев, незадолго до возгорания они слышали звук пролета дрона.

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