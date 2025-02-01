На Украине застрелили сотрудника ТЦК

Сотрудника ТЦК застрелили в Полтавской области Украины

На Украине неизвестный расправился с сотрудником территориального центра комплектования — местным аналогом военкомата. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу украинских Сухопутных войск.

Нападение произошло 1 февраля на заправочной станции недалеко от города Припяти Полтавской области. Сотрудник ТЦК сопровождал военнообязанных в учебный центр.

После нападения неизвестный сбежал с одним из мобилизованных. Сотрудника ТЦК спасти не удалось.

Ранее украинский бизнес призвал защитить забронированных сотрудников от мобилизации. Там отметили, что противоправная деятельность сотрудников ТЦК приводит к остановке предприятий, что негативно сказывается на всей экономической ситуации.