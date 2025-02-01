Названо главное условие сделки России и США по Украине

Салливан: Сделка РФ и США по Украине возможна, если Вашингтон проявит выдержку

Сделка между Россией и Соединенными Штатами по Украине возможна в том случае, если Вашингтон проявит «достаточную выдержку». Главное условие для достижения договоренностей в интервью The Financial Times назвал бывший советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан.

«Вопрос в том, сможет ли нынешняя администрация проявить достаточную выдержку, чтобы Путин увидел, что мы собираемся держаться, а издержки будут продолжать расти», — заявил он.

Ранее президент США Дональд Трамп пообещал, что поговорит с российским лидером Владимиром Путиным о завершении конфликта на Украине. Американский президент вновь отметил, что намерен завершить украинский конфликт.