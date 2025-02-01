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00:14, 2 февраля 2025Россия

Названы сроки возобновления работы аэропорта Сухума

Кириенко: Аэропорт Сухума может полноценно заработать в мае
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Igor Onuchin / Reuters

Аэропорт столицы Абхазии Сухума может полноценно заработать в мае, а уже в феврале принять первый тестовый рейс. Такие сроки назвал первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко, передает РИА Новости.

По его словам, на днях в авиагавани проводилось совещание. «Конечно, радует то, что у нас есть все возможности в феврале принять первый тестовый рейс, а к маю запустить постоянное сообщение», — поделился Кириенко.

Ранее руководитель координационного штаба по вопросам реконструкции и строительства аэропорта Бадра Гунба попросил Сергея Кириенко помочь организовать постоянное авиасообщение между Россией и Абхазией до начала летнего сезона, а также в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне оказать материальную помощь школам и селам республики.

В ноябре прошлого года на выставке «Транспорт России» в Москве представили макет реконструкции аэропорта Сухум в Абхазии. Уточняется, что площадь аэропорта составит 23 тысячи квадратных метров. Помимо этого, в южной части аэропорта захотели построить новый перрон на шесть мест для стоянки воздушных судов.

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