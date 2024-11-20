В Москве показали прототип аэропорта Сухума

На выставке «Транспорт России» в Москве представили макет реконструкции аэропорта Сухум в Абхазии. Об этом сообщает корреспондент РБК.
Директор по стратегическим коммуникациям аэропорта Екатерина Скляренко рассказаоа, что в рамках второго этапа планируются возведение нового пассажирского терминала, а также благоустройство территории в южной части аэропортового комплекса — она прилегает к берегу Черного моря.
Уточняется, что площадь аэропорта составит 23 тысячи квадратных метров. Помимо этого, в южной части аэропорта захотели построить новый перрон на шесть мест для стоянки воздушных судов.
12 ноября начались массовые акции протеста в городе Сухум на фоне задержания оппозиционеров, которые выступили против ратификации инвестиционного соглашения республики с Россией.