В Москве показали прототип аэропорта Сухума

РБК: в Москве представили макет аэропорта Сухум в Абхазии

На выставке «Транспорт России» в Москве представили макет реконструкции аэропорта Сухум в Абхазии. Об этом сообщает корреспондент РБК.

Директор по стратегическим коммуникациям аэропорта Екатерина Скляренко рассказаоа, что в рамках второго этапа планируются возведение нового пассажирского терминала, а также благоустройство территории в южной части аэропортового комплекса — она прилегает к берегу Черного моря.

Уточняется, что площадь аэропорта составит 23 тысячи квадратных метров. Помимо этого, в южной части аэропорта захотели построить новый перрон на шесть мест для стоянки воздушных судов.

12 ноября начались массовые акции протеста в городе Сухум на фоне задержания оппозиционеров, которые выступили против ратификации инвестиционного соглашения республики с Россией.