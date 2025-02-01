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14:52, 1 февраля 2025Бывший СССР

Посетившему Белоруссию молдавскому блогеру отказали во въезде в Польшу

Посетившего конференцию Лукашенко молдавского блогера Кэлина не пустили в Польшу
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)
Габриэль Кэлин

Габриэль Кэлин. Кадр: КЭЛИН | Gabriel Călin / YouTube

Посетившего Белоруссию и принявшего участие в пресс-конференции главы республики Александра Лукашенко молдавского блогера Габриэла Кэлина не пустили в Польшу. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Поляки не разрешили мне въехать в страну», — написал он. Блогер напомнил, что между Кишиневом и странами Европейского союза действует соглашение о безвизовом режиме, а также попросил министра иностранных дел Молдавии Михаила Попшоя узнать у Варшавы, почему гражданам республики не разрешают въезд в Польшу.

«Я понимаю, что Министерство иностранных дел не признает выборы в Беларуси. ХОРОШО. Но лучше бы они разобрались с польским признанием молдавских паспортов», — подчеркнул он.

Ранее министр финансов и региональной политики Польши Катажина Пелчинская-Наленч предложила ввести для стран взнос за вступление в Европейский союз. Кроме того, сообщается, что рассматривается вариант увеличения взносов для стран-членов Евросоюза.

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