Посетившему Белоруссию молдавскому блогеру отказали во въезде в Польшу

Посетившего конференцию Лукашенко молдавского блогера Кэлина не пустили в Польшу

Посетившего Белоруссию и принявшего участие в пресс-конференции главы республики Александра Лукашенко молдавского блогера Габриэла Кэлина не пустили в Польшу. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Поляки не разрешили мне въехать в страну», — написал он. Блогер напомнил, что между Кишиневом и странами Европейского союза действует соглашение о безвизовом режиме, а также попросил министра иностранных дел Молдавии Михаила Попшоя узнать у Варшавы, почему гражданам республики не разрешают въезд в Польшу.

«Я понимаю, что Министерство иностранных дел не признает выборы в Беларуси. ХОРОШО. Но лучше бы они разобрались с польским признанием молдавских паспортов», — подчеркнул он.

Ранее министр финансов и региональной политики Польши Катажина Пелчинская-Наленч предложила ввести для стран взнос за вступление в Европейский союз. Кроме того, сообщается, что рассматривается вариант увеличения взносов для стран-членов Евросоюза.