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16:19, 1 февраля 2025Мир

Премьер Словакии Фицо утратил контроль над парламентом

Эксперт Топорнин: Политическая ситуация в Словакии остается нестабильной
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: Petr David Josek / AP

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо практически утратил контроль над парламентом страны. Об этом в беседе с агентством РИА Новости заявил доцент кафедры европейского права МГИМО Николай Топорнин.

По словам эксперта, политическая ситуация в Словакии остается нестабильной. «Сейчас ни оппозиция, ни Фицо не могут сказать, что контролируют парламент», — пояснил он, добавив, что в большей степени подобная ситуация бьет по правительству.

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Топорнин подчеркнул, что политический кризис в стране во многом связан с личностью Фицо. Именно жесткий и бескомпромиссный стиль управления вызывает недовольство со стороны значительной части населения, в особенности в крупных городах.

Ранее сообщалось, что воюющий за Вооруженные силы Украины (ВСУ) «Грузинский национальный легион» (признан на территории России террористическим и запрещен) может быть причастен к организации антиправительственных протестов в Словакии. С таким заявлением выступил словацкий премьер-министр Роберт Фицо.

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