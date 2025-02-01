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14:24, 1 февраля 2025Россия

Раскрыта выделенная на выплаты матерям-героиням после выхода на пенсию сумма

В 2026 году на выплаты матерям-героиням на пенсии потребуется 11 млн рублей
Варвара Митина (редактор)

Фото: Д. Герман / РИА Новости

В 2026 году на выплаты матерям-героиням, которые выйдут к тому времени на пенсии, потребуется примерно 11,4 миллиона рублей. Об этом в пресс-службе Минтруда рассказали ТАСС.

Каждый месяц женщины с этим званием будут получать выплату в размере 31,9 тысячи рублей. В ведомстве рассказали, что выплата считается дополнительным материальным обеспечением и выделяется после выхода на пенсию. Там ожидают, что в 2026 году ее будут получать 25 матерей-героинь.

В Минтруде рассказали, что с 2022 года звания «Мать-героиня» получили 118 женщин, 170 семей награждены орденом «Родительская слава», а медалью ордена «Родительская слава» — 378 семей.

Ранее Минтруд РФ предложил ввести ежемесячные выплаты в размере 72,4 тысячи рублей для матерей-героинь

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