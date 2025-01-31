Матерям-героиням предложили выплачивать по 72,4 тысячи рублей в месяц

Минтруд РФ предложил ежемесячно выплачивать матерям-героиням 72,4 тысячи рублей

Минтруд РФ предложил ввести ежемесячные выплаты в размере 72,4 тысячи рублей для матерей-героинь, сообщает ТАСС.

«Аналогичные выплаты установлены для Героев труда», — отметили в ведомстве. Также уточняется, что выплату россиянкам хотят назначить с 1 января 2025 года и индексировать ежегодно.

С 2022 года россиянки, которые родили и воспитали 10 и более детей, получают звание «Мать-героиня». При получении этого звания женщины получают единовременную выплату в 1 миллиона рублей.

В декабре прошлого года президент России Владимир Путин заявил, что на женщин, обладающих почетным званием «Мать-героиня», будут распространяться те же социальные гарантии, выплаты и льготы, как и на Героев Труда. Глава государства заметил, что российские матери-героини имеют такой же высокий статус, как и Герои Труда, однако до настоящего момента их материальное обеспечение сильно различалось.