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22:37, 31 января 2025Экономика

Матерям-героиням предложили выплачивать по 72,4 тысячи рублей в месяц

Минтруд РФ предложил ежемесячно выплачивать матерям-героиням 72,4 тысячи рублей
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Pixabay

Минтруд РФ предложил ввести ежемесячные выплаты в размере 72,4 тысячи рублей для матерей-героинь, сообщает ТАСС.

«Аналогичные выплаты установлены для Героев труда», — отметили в ведомстве. Также уточняется, что выплату россиянкам хотят назначить с 1 января 2025 года и индексировать ежегодно.

С 2022 года россиянки, которые родили и воспитали 10 и более детей, получают звание «Мать-героиня». При получении этого звания женщины получают единовременную выплату в 1 миллиона рублей.

В декабре прошлого года президент России Владимир Путин заявил, что на женщин, обладающих почетным званием «Мать-героиня», будут распространяться те же социальные гарантии, выплаты и льготы, как и на Героев Труда. Глава государства заметил, что российские матери-героини имеют такой же высокий статус, как и Герои Труда, однако до настоящего момента их материальное обеспечение сильно различалось.

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