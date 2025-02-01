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03:31, 1 февраля 2025Мир

Раскрыты подробности крушения самолета в Филадельфии

Fox News: На борту разбившегося самолета в Филадельфии находилось шесть человек
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: @lika_4649

На борту разбившегося самолета в Филадельфии находилось шесть человек, которые только вылетели из местного аэропорта перед крушением. Такие подробности раскрыл телеканал Fox News.

«В самолете было шесть человек, он только взлетел из аэропорта на северо-востоке Филадельфии. Два пилота, два доктора, пациент и член семьи», — говорится в сообщении телеканала. При этом ранее сообщалось о том, что на борту было двое человек.

Ранее телеканал CBS сообщил, что легкомоторный самолет упал на парковку магазина Roosevelt Mall, протаранил несколько автомобилей и врезался в жилые дома. После этого начался сильный пожар.

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