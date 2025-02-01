Россиян купил Changan и «охренел» от ржавчины на новом китайском автомобиле

Житель Чапаевска купил китайский Changan и пожаловался на ржавчину

Житель Чапаевска Самарской области приобрел машину китайского бренда Changan-Auto и «охренел» от ржавчины. Своими впечатлениями от покупки собственник поделился на портале drive2.ru.

Автовладелец рассказал, что транспортное средство находится в собственности всего четвертый месяц. До него автор четыре года ездил на KIA Rio и не сталкивался с подобными проблемами.

«Это просто пипец какой то, пришел в гараж и полез в погреб за картошкой и, увидев, охренел (...) Что будет дальше — не хочется даже и думать (сгниет до дыр) за пару лет максимум», — пожаловался мужчина, подкрепив свой рассказ снимками авто.

В комментариях под постом автовладельцы подтвердили, что тоже сталкивались с подобной проблемой. «Увидел статью Вашу, пошел заглянул под свою [машину]. Тоже есть ржа (...) Удивлен, как так (…) В начале ноября делал антикор сам, точно помню, что ржи не было», — отметил один из комментаторов.

Другие пользователи, столкнувшиеся с аналогичной проблемой, предложили «меньше обращать внимания на такие вещи», чтобы не расстраиваться.

Ранее другой россиянин купил новый китайский автомобиль марки Changan и ужаснулся его качеству. Мужчина проехал на автомобиле менее 1500 километров и выявил шесть дефектов. Среди них — вспучивание краски и отслоение покрытия, деформация дверной ручки, стук при движении и другие.

