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12:17, 1 февраля 2025Экономика

Россиянин купил новый китайский автомобиль и оценил его качество одним словом

Россиянин купил новый китайский автомобиль и ужаснулся его качеством
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

Россиянин купил новый китайский автомобиль марки Changan и ужаснулся его качеством. Своими впечатлениями от машины собственник поделился с читателями портала drive2.ru.

Мужчина проехал на автомобиле менее 1500 километров и выявил шесть дефектов. Среди них — вспучивание краски и отслоение покрытия, деформация дверной ручки, стук при движении и другие.

«Жуть», — резюмировал водитель свои ощущения от езды.

Ранее в России назвали главную причину низкого объема продаж китайских машин на вторичном рынке. В компании «Автостат» отметили, что автомобили производителей из КНР в возрасте до трех лет сопоставимы по стоимости с пятилетними машинами западных брендов.

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