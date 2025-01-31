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12:20, 31 января 2025Экономика

В России назвали главную причину низкого объема перепродаж китайских машин

«Автостат»: Высокая стоимость китайских подержанных машин отпугивает россиян
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Yves Herman / Reuters

Высокая стоимость подержанных китайских автомобилей отпугивает россиян от приобретения подобных транспортных средств на вторичном рынке. Об этом сообщает «Автостат» со ссылкой на участников отрасли.

Глава дилерского направления автомобильного маркетплейса FRESH Евгений Житнухин уточнил, что стоимость китайских машин в возрасте до трех лет зачастую оказывается сопоставимой с ценником на пятилетние модели ушедших из России западных производителей. При этом ассортимент последних на российском вторичном рынке существенно превосходит сегмент новых машин. Подобное обстоятельство в итоге приводит к низкой популярности китайских бывших в употреблении машин в РФ.

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Руководитель управления по работе с импортерами «Газпромбанк Автолизинг» Александр Корнев, в свою очередь, отметил, что китайские автомобили в России до сих пор воспринимаются многими гражданами со скепсисом. На исправление подобного восприятия, по мнению эксперта, «уйдет лет пять, а то и больше». Отсутствие же на российском рынке качественных запчастей к машинам некоторых китайских брендов создает дополнительные трудности для владельцев подобных транспортных средств, утверждал глава ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин.

Ранее издание РБК со ссылкой на источник на авторынке сообщило о скоплении рекордного количества автомобилей на российских складах. По словам участников рынка, к настоящему времени на складах РФ находятся в общей сложности порядка 600-700 тысяч новых машин. При этом более половины (около 400 тысяч единиц) от этих объемов пришлось на китайские легковушки, заявил глава агентства «Автостат» Сергей Целиков. Сложившееся положение дел, как утверждают эксперты, угрожает всем, кто брал кредиты для развития дилерского бизнеса. Это обусловлено высокими рисками массового закрытия автосалонов на фоне постепенного падения спроса на новые машины.

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