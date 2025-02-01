Россиян предупредили об угрожающей Краснодарскому краю опасности

МЧС: На территории Кубани объявили штормовое предупреждение с 1 по 3 февраля

На территории Краснодарского края объявили штормовое предупреждение. Об угрожающей популярному туристическому региону опасности сообщили в пресс-службе местного ГУ МЧС РФ.

По данным ведомства, в период с 1 по 3 февраля в горах Кубани (исключая муниципальное образование города) и Республики Адыгея будет лавиноопасно выше 2000 метров.

В связи с этим спасатели призвали жителей и гостей региона соблюдать меры безопасности. «В любую погоду не следует переходить (пересекать) лощины со склонами более 30 градусов, а после снегопада переходить лощины с крутизной склонов более 20 градусов можно лишь через два-три дня», — говорится в сообщении.

Ранее в январе россиянка описала отдых в отеле на одном из горнолыжных курортов Сочи фразой «постигло разочарование».

