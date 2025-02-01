Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
15:49, 1 февраля 2025Путешествия

Россиян предупредили об угрожающей Краснодарскому краю опасности

МЧС: На территории Кубани объявили штормовое предупреждение с 1 по 3 февраля
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: Денис Абрамов / РИА Новости

На территории Краснодарского края объявили штормовое предупреждение. Об угрожающей популярному туристическому региону опасности сообщили в пресс-службе местного ГУ МЧС РФ.

По данным ведомства, в период с 1 по 3 февраля в горах Кубани (исключая муниципальное образование города) и Республики Адыгея будет лавиноопасно выше 2000 метров.

Материалы по теме:
Лавина обрушилась на людей в Домбае. Есть погибший Что известно о происшествии на популярном горнолыжном курорте России
Лавина обрушилась на людей в Домбае. Есть погибшийЧто известно о происшествии на популярном горнолыжном курорте России
18 января 2021
На Эльбрусе погибли пятеро альпинистов. Почему туристы не смогли спуститься вниз и действительно ли их бросил гид?
На Эльбрусе погибли пятеро альпинистов.Почему туристы не смогли спуститься вниз и действительно ли их бросил гид?
24 сентября 2021

В связи с этим спасатели призвали жителей и гостей региона соблюдать меры безопасности. «В любую погоду не следует переходить (пересекать) лощины со склонами более 30 градусов, а после снегопада переходить лощины с крутизной склонов более 20 градусов можно лишь через два-три дня», — говорится в сообщении.

Ранее в январе россиянка описала отдых в отеле на одном из горнолыжных курортов Сочи фразой «постигло разочарование».

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      МИД Узбекистана отреагировал на записанный украинцем оскорбительный ролик

      Шизофреников стали признавать пригодными к службе в ВСУ

      Россия нанесла удар по пункту дислокации наемников ВСУ

      Премьер Словакии Фицо утратил контроль над парламентом

      В Курской области один человек стал жертвой атаки со стороны Украины

      В Венгрии дали совет Испании из-за слов Трампа

      Главком ВСУ оценил психологическую подготовку ВСУ фразой «оставляет желать лучшего»

      Пентагон начал чистку в своем пресс-центре

      Тренер Большунова объяснил превосходство Европы над Россией для тренировок лыжника

      Глава Приднестровья пообещал возобновить подачу электроэнергии в ближайшие дни

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше