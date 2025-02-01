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06:17, 1 февраля 2025Экономика

Россиянам рассказали о правилах сдачи квартиры в статусе самозанятого

Роскачество: Самозанятые не должны платить налог с залога при сдаче квартиры
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Таисия Воронцова / РИА Новости

Сдавать квартиру в качестве самозанятого — это самый выгодный вариант для владельца, рассказал директор департамента защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков. В организации рассказали о правилах такого вида деятельности, с рекомендациями специалистов ознакомилась «Лента.ру».

«Сдавая квартиру, то есть получая доход, собственник платит налоги. Есть несколько вариантов оформления: ИП, уплата НДФЛ и самозанятость. Последний вариант (при прочих равных условиях, если собственник-гражданин предоставляет в найм другому физлицу) — самый выгодный, так как в этом случае налог составит всего 4 процента», — отметили в Роскачестве.

Нет никаких ограничений на то, чтобы самозанятому сдавать квартиру. А оформить этот статус может любой человек, чья профессиональная деятельность не связана с покупкой и продажей полезных ископаемых, подакцизных товаров, перепродажей и так далее, а доход составляет не более 2,4 миллиона рублей в год

Роскачество

Оформить статус самозанятого можно онлайн в бесплатном приложении «Мой налог». В личный кабинет необходимо добавлять суммы доходов от сдачи квартиры, и система покажет предварительный размер налога. Далее каждый месяц до 12 числа ФНС выставляет счет на уплату налога, а также реквизиты. Его нужно оплатить до 28 числа. Можно настроить автоплатеж, объяснили в организации.

Некоторые средства от сдачи не подлежат налогообложению

Доходом не считается залог, который владелец квартиры может потребовать с арендатора. Это его страховка на случай повреждения имущества. После истечения или расторжения договора компенсация за повреждения высчитывают из этого залога.

За сам залог платить налог не нужно. Но если владелец квартиры взыщет с арендатора компенсацию, это уже будет считаться доходом, и с него придется заплатить налог. Также налогом облагается оплата коммунальных услуг не по счетчикам. А вот за оплату по счетчикам как раз платить не нужно

Роскачество

Сдача квартиры при оформленной самозанятости имеет немало преимуществ. Это выгодно экономически, а оплата налога — максимально простой и даже автоматизированный процесс. Это позволяет легально сдавать квартиру, а значит, защитить свои права в случае проблем и избегать штрафов за незаконную деятельность. Но важно учитывать, что самозанятые могут сдавать только жилые помещения, то есть, апартаменты, например, уже в этом статусе сдавать нельзя, напомнили в Роскачестве.

Ранее были названы города с сильнее всего подорожавшей арендой комнат.

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