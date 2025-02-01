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15:08, 1 февраля 2025Силовые структуры

Россиянка хотела заработать на криптобирже и отдала аферистам почти три миллиона рублей

В Красноярске женщина хотела заработать на криптобирже и отдала аферистам 3 млн
Варвара Митина (редактор)

Фото: Ground Picture / Shutterstock / Fotodom  

В Красноярске 45-летняя сотрудница электроснабжающей организации решила заработать на криптобирже, а в результате отдала аферистам 2,8 миллиона рублей. Об это «Ленте.ру» рассказали в прокуратуре региона.

В октябре 2024 года женщине позвонил неизвестный, который назвал себя представителем брокерской фирмы и предложил ей попробовать себя в роли инвестора. У жительницы Красноярска были материальные трудности, поэтому она согласилась, надеясь таким образом в них разобраться.

В результате злоумышленник связал ее с лжеброкером, который рассказал об основных принципах торговли криптовалютой и сказал установить специальное приложение. Он также попросил перевести деньги на «обменник» и продиктовал реквизиты. Женщина перечислила 30 тысяч рублей, но этого оказалось мало. Тогда она перевела еще 200 тысяч рублей.

Пострадавшая обращалась с мошенниками целый месяц. За это время она взяла кредит на два с половиной миллиона рублей, заложила квартиру и взяла в долг у мамы. В какой-то момент красноярка осознала, что ее обманывают, и обратилась в полицию. Следование возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество»).

Ранее 53-летняя жительница Сочи обманом завладела квартирой ветерана Великой Отечественной войны, а также еще 19 человек.

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