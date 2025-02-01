ТАСС: По координатам подпольщиков Херсона уничтожили 97 бойцов ВСУ

По координатам, переданным российским войскам подпольщиками, российские войска уничтожили почти 100 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Херсонской области. Об этом сообщила организация «Русский Херсон», передает ТАСС.

Отмечается, что всего были ликвидированы 97 военных, а также 19 пунктов управления беспилотниками и 5 лодок украинской армии. Кроме того, уничтожить удалось 4 наблюдательных пункта, 16 военных автомобилей и 3 антенны Starlink.

«Организация сопротивления "Русский Херсон" продолжает выявлять места дислокации вражеской техники и живой силы противника, содействуя успешному уничтожению террористов», — говорится в сообщении.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что российские военные нанесли удар в районе транспортной базы ВСУ и паромного комплекса в городе Ильичевск Одесской области. По его словам, после ударов в районе были замечены прилетевшие со стороны румынской границы вертолеты, а некоторые сотрудники порта были приглашены «на беседу» с сотрудниками Службы безопасности Украины.