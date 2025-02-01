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12:18, 1 февраля 2025Россия

Российские войска нанесли удар по обеспечивающей работу ВПК Украины инфраструктуре

МО: ВС России нанесли удар по газо-энергетической инфраструктуре Украины
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Российские войска нанесли удар по объектам газо-энергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины. Об этом журналистам заявили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции.

Отмечается, что Вооруженные силы (ВС) России нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности. По данным Минобороны, все цели удара были достигнуты, а назначенные объекты поражены.

«Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности по объектам газо-энергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу предприятий ВПК Украины», — говорится в сообщении.

Ранее Российская армия атаковала инфраструктуру военных аэродромов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кроме того, поражены цеха производства, склады хранения и места сборки беспилотников и безэкипажных катеров, а также скопления украинской техники и живой силы в 156 районах.

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