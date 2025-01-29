Армия России ударила по военным аэродромам Украины

Минобороны России заявило о поражении инфраструктуры военных аэродромов Украины

Российская армия ударила по инфраструктуре военных аэродромов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам заявили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции.

Кроме того, поражены цеха производства, склады хранения и места сборки беспилотников и безэкипажных катеров, а также скопления украинской техники и живой силы в 156 районах. Атака произведена при помощи оперативно-тактической авиации, ударных дронов, ракетных войск и артиллерии Вооруженных сил России.

Ранее Минобороны России отчиталось, что с 18 по 24 января по украинским объектам нанесены восемь групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками. В результате поражены критически важные объекты газо-энергетической инфраструктуры, которые обеспечивали работу украинского военно-промышленного комплекса.

Кроме того, 16 января ведомство сообщило об ударе по крупнейшему подземному хранилищу газа на Украине, который стал ответом на запуск вглубь российской территории западных дальнобойных ракет, а также на атаку на компрессорную станцию «Русская» в Краснодарском крае.