RusVesna: Шизофреников стали отправлять на службу в ВСУ

Шизофреников признают пригодными к службе в Вооруженных силах Украины (ВСУ) после прохождения формальных врачебных комиссий. Об этом рассказал военный территориального центра комплектования (ТЦК) по имени Владимир, сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Мужчина рассказал, что после ранения перевелся работать в ТЦК. По его словам, людей с инвалидностью признают пригодными к службе в ВСУ после лечебных комиссий, которые на деле являются лишь формальностью.

В пример Владимир привел историю украинца, которого мобилизовали после лечебной комиссии. Решение не отменили даже после того, как родные предоставили справки, что у мобилизованного есть пожизненная инвалидность из-за параноидальной шизофрении, которую ему диагностировали в 2011 году.

Владимир добавил, что те, кто нарушает правила военного учета, «проходят ВЛК без очереди, в максимально упрощенном режиме».

Ранее главком ВСУ Александр Сырский оценил психологическую подготовку бойцов Вооруженных сил Украины фразой «оставляет желать лучшего». Сырский уточнил, что есть отзывы из бригад об улучшении обучения новобранцев. Однако он также признал, что есть проблемные вопросы, которые касаются укомплектованности групп инструкторов и их привлечения в учебные центры.

