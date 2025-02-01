Синоптик спрогнозировал опасные явления в шести российских регионах

Синоптик Вильфанд спрогнозировал опасные явления в шести регионах России

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с ТАСС спрогнозировал опасные явления в шести российских регионах.

По его словам, в ближайшее время в Северо-Западном федеральном округе ожидается снегопад, в Поволжье теплая погода принесет гололедицу.

В Бурятии до вторника, 4 февраля, ожидаются серьезные морозы до минус 35-40 градусов. В республике Коми, Ленинградской и Архангельской областях также прогнозируется снег. Жителей Татарстана и Пермского края Вильфанд предупредил о гололедице и изморози на проводах и деревьях.

Ранее синоптик рассказал, что в феврале в Центральную Россию придет похолодание, и есть вероятность наступления настоящей зимы.