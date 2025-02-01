Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
08:45, 1 февраля 2025Экономика

Синоптик спрогнозировал опасные явления в шести российских регионах

Синоптик Вильфанд спрогнозировал опасные явления в шести регионах России
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Pixabay

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с ТАСС спрогнозировал опасные явления в шести российских регионах.

По его словам, в ближайшее время в Северо-Западном федеральном округе ожидается снегопад, в Поволжье теплая погода принесет гололедицу.

В Бурятии до вторника, 4 февраля, ожидаются серьезные морозы до минус 35-40 градусов. В республике Коми, Ленинградской и Архангельской областях также прогнозируется снег. Жителей Татарстана и Пермского края Вильфанд предупредил о гололедице и изморози на проводах и деревьях.

Ранее синоптик рассказал, что в феврале в Центральную Россию придет похолодание, и есть вероятность наступления настоящей зимы.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Очень серьезные обсуждения». Трамп рассказал о переговорах с Россией по Украине

      Синоптик спрогнозировал опасные явления в шести российских регионах

      Иран скрыл ядерные разработки под видом космической программы

      Вучич назвал массовые протесты в Сербии попыткой иностранных спецслужб разрушить страну

      Военкор рассказал о едва сдерживающих слезы судмедэкспертах в Русском Поречном

      Россиянам рассказали об изменении порядка оплаты за отопление с 1 марта

      Дело кричавшей о ненависти к русским москвички поступило в суд

      Бастрыкин поручил доложить ему по уголовному делу о смерти девочки в российской больнице

      Британия разрешила украинским беженцам привозить детей в страну

      Российские военные сбили девять БПЛА в российских регионах

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше