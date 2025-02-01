Существование Украины окажется под угрозой в случае отказа от мирных переговоров

Эксперт Гагин заявил, что существование Украины может оказаться под угрозой

Существование Украины может оказаться под угрозой в случае отказа от мирных переговоров по урегулированию конфликта с Россией. Об этом РИА Новости заявил военно-политический эксперт Ян Гагин.

«Если сейчас не начнется мирный процесс по урегулированию конфликта, то перспективы у ВСУ достаточно туманны», — добавил он.

Более того, Гагин отметил, что страны Запада уже не видят перспектив продолжать помогать Киеву. «И все уже понимают, что война Украины проиграна», — добавил собеседник агентства.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Украина отступает на поле боя. По его словам, украинцам были выплачены сотни миллиардов евро, которые в итоге сгорели.

