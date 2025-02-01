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14:01, 1 февраля 2025Мир

В Европе заявили об отступлении Украины на поле боя

МИД Венгрии заявил об отступлении Украины на поле боя
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Украина отступает на поле боя. Его слова приводит агентство РИА Новости.

Министр отметил, что Европейский союз (ЕС) избрал «ужасную и трагическую стратегию». По его словам, украинцам были выплачены сотни миллиардов евро, которые в итоге сгорели.

Как указал Сийярто, Киев не способен поддерживать свою экономику, а политические кризисы во Франции и Германии — лишь начало последствий ошибочного плана Запада.

Более того, глава ведомства указал, что были применены санкции, которые разрушили отношения ЕС и России. «И каков же результат? Россия продвигается, а Украина отступает», — подчеркнул он.

Ранее венгерский премьер-министр Виктор Орбан сообщил, что страна хотела бы, чтобы санкции Евросоюза против России были отменены.

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