В Европе заявили об отступлении Украины на поле боя

МИД Венгрии заявил об отступлении Украины на поле боя

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Украина отступает на поле боя. Его слова приводит агентство РИА Новости.

Министр отметил, что Европейский союз (ЕС) избрал «ужасную и трагическую стратегию». По его словам, украинцам были выплачены сотни миллиардов евро, которые в итоге сгорели.

Как указал Сийярто, Киев не способен поддерживать свою экономику, а политические кризисы во Франции и Германии — лишь начало последствий ошибочного плана Запада.

Более того, глава ведомства указал, что были применены санкции, которые разрушили отношения ЕС и России. «И каков же результат? Россия продвигается, а Украина отступает», — подчеркнул он.

Ранее венгерский премьер-министр Виктор Орбан сообщил, что страна хотела бы, чтобы санкции Евросоюза против России были отменены.

