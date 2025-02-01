Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Украина отступает на поле боя. Его слова приводит агентство РИА Новости.
Министр отметил, что Европейский союз (ЕС) избрал «ужасную и трагическую стратегию». По его словам, украинцам были выплачены сотни миллиардов евро, которые в итоге сгорели.
Как указал Сийярто, Киев не способен поддерживать свою экономику, а политические кризисы во Франции и Германии — лишь начало последствий ошибочного плана Запада.
Более того, глава ведомства указал, что были применены санкции, которые разрушили отношения ЕС и России. «И каков же результат? Россия продвигается, а Украина отступает», — подчеркнул он.
Ранее венгерский премьер-министр Виктор Орбан сообщил, что страна хотела бы, чтобы санкции Евросоюза против России были отменены.