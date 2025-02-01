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12:49, 1 февраля 2025Силовые структуры

Топ-менеджера «Роснано» Касенкову отправили в московское СИЗО

Мещанский суд отправил в СИЗО топ-менеджера «Роснано» Касенкову
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)
Касенкова Марина

Касенкова Марина. Фото: Telegram-канал Суды общей юрисдикции города Москвы

Мещанский районный суд Москвы отправил в следственный изолятор топ-менеджера «Роснано» Марину Касенкову. Об этом сообщили РИА Новости в суде.

Мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении россиянки была избрана по уголовному делу о злоупотреблении должностными полномочиями. Она пробудет в СИЗО по меньшей мере 1 месяц и 28 суток — в дальнейшем этот срок может быть продлен.

По версии следствия, в 2017 году топ-менеджеры «Роснано» скрыли плохие результаты деятельности компании, представив недостоверные сведения. Это позволило избежать отзыва ранее предоставленных государством гарантий.

Ранее Генпрокуратура пообещала проверить деятельность экс-главы «Роснано» Анатолия Чубайса. Обращение в надзорное ведомство инициировала группа депутатов Госдумы.

ЖЗЛ
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