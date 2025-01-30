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21:42, 30 января 2025Силовые структуры

Генпрокуратура проведет проверки после обращения депутатов о Чубайсе

Картаполов: Генпрокуратура проведет проверки после обращения депутатов о Чубайсе
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

В Генпрокуратуре пообещали провести проверки после обращения депутатов Государственной Думы Андрея Картаполова и Андрея Лугового по бывшему главе «Роснано» Анатолию Чубайсу. Об этом сообщает РБК со ссылкой на главу комитета по обороне Госдумы Андрея Картаполова.

Ранее депутаты направили обращение генпрокурору Игорю Краснову. Они призвали предоставить данные «об имеющихся (имевшихся) в производстве следственных органов Российской Федерации материалах по возбужденным уголовным делам» против экс-главы «Роснано».

«У меня есть бумага от Генеральной прокуратуры о том, что они приняли наше обращение и организовали по нему проверки», — заявил Картаполов.

Ранее в арбитражный суд Тамбовской области поступил иск Генеральной прокуратуры России в отношении компании MCD Technologies, зарегистрированной в Люксембурге. Компания являлась главной гордостью госкорпорации «Роснано» в то время, когда ее возглавлял Анатолий Чубайс, ныне покинувший страну.

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