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20:54, 1 февраля 2025Мир

Трамп приказал нанести авиаудары по одному из главарей ИГ в Сомали

Трамп приказал нанести авиаудары по влиятельному организатору атак ИГ в Сомали
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Feisal Omar / Reuters

Президент США Дональд Трамп отдал приказ нанести высокоточные авиаудары по одному из главарей террористической группировки ИГ (ИГИЛ, «Исламское государство» — запрещенная в РФ террористическая организация) в Сомали. Об этом пишет ТАСС.

Американский лидер пояснил, что утром приказал военным разгромить «прячущихся в пещерах» организатора атак ИГ и других террористов, которых тот завербовал и возглавил в Сомали. Политик уточнил, что эти люди угрожали Соединенным Штатам и их союзникам.

Трамп заверил, что удалось ликвидировать «много террористов», однако без вреда для гражданских лиц.

Ранее экс-министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон сообщил, что новый президент США может признать Республику Сомалиленд, непризнанную территорию, находящуюся на севере Сомали, суверенным государством.

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