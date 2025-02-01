Трамп приказал нанести авиаудары по одному из главарей ИГ в Сомали

Трамп приказал нанести авиаудары по влиятельному организатору атак ИГ в Сомали

Президент США Дональд Трамп отдал приказ нанести высокоточные авиаудары по одному из главарей террористической группировки ИГ (ИГИЛ, «Исламское государство» — запрещенная в РФ террористическая организация) в Сомали. Об этом пишет ТАСС.

Американский лидер пояснил, что утром приказал военным разгромить «прячущихся в пещерах» организатора атак ИГ и других террористов, которых тот завербовал и возглавил в Сомали. Политик уточнил, что эти люди угрожали Соединенным Штатам и их союзникам.

Трамп заверил, что удалось ликвидировать «много террористов», однако без вреда для гражданских лиц.

Ранее экс-министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон сообщил, что новый президент США может признать Республику Сомалиленд, непризнанную территорию, находящуюся на севере Сомали, суверенным государством.

