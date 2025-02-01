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14:06, 1 февраля 2025Путешествия

У летевшего из Сочи самолета с пассажирами на борту возникли проблемы с шасси

Aviaincident: У летевшего из Сочи в Иркутск самолета возникли проблемы с шасси
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова
СюжетПожар в Санкт-Петербурге

Фото: Михаил Кутузов / РИА Новости

У летевшего из Сочи самолета российской авиакомпании S7 Airlines возникли проблемы с шасси. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Непредвиденная ситуация произошла со следовавшим в Иркутск Boeing 737–800 в пятницу, 31 января. После посадки в аэропорту назначения экипаж доложил о невозможности буксировки на стоянку из-за обжатой передней стойки шасси.

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«Техническим составом проведена подкачка пневматики азотом, — говорится в сообщении. В итоге только после этого воздушное судно с пассажирами на борту было отбуксировано на стоянку.

Ранее направлявшийся в Калининград самолет российский авиакомпании резко сменил курс и сел в другом месте. Инцидент случился со следовавшим из Санкт-Петербурга лайнером 30 января. После взлета экипаж доложил о срабатывании индикации пожара в багажном отделении.

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