У летевшего из Сочи самолета с пассажирами на борту возникли проблемы с шасси

Aviaincident: У летевшего из Сочи в Иркутск самолета возникли проблемы с шасси

У летевшего из Сочи самолета российской авиакомпании S7 Airlines возникли проблемы с шасси. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Непредвиденная ситуация произошла со следовавшим в Иркутск Boeing 737–800 в пятницу, 31 января. После посадки в аэропорту назначения экипаж доложил о невозможности буксировки на стоянку из-за обжатой передней стойки шасси.

«Техническим составом проведена подкачка пневматики азотом, — говорится в сообщении. В итоге только после этого воздушное судно с пассажирами на борту было отбуксировано на стоянку.

Ранее направлявшийся в Калининград самолет российский авиакомпании резко сменил курс и сел в другом месте. Инцидент случился со следовавшим из Санкт-Петербурга лайнером 30 января. После взлета экипаж доложил о срабатывании индикации пожара в багажном отделении.