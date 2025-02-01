Умер экс-президент Германии Хорст Келер

Экс-президент Германии Келер умер на 82-м году жизни

Бывший президент Германии Хорст Келер умер в возрасте 81 года. О кончине политика сообщила канцелярия бывшего немецкого лидера.

Политик скончался после «непродолжительной, но тяжелой болезни», отметили в канцелярии, не раскрыв точного диагноза. Дата похорон будет объявлена позже, добавили там.

Хорст Келер занимал должность главы ФРГ с 2004 по 2010 год.

Ранее в США умер экс-президент страны Джимми Картер. В последние годы он боролся с агрессивной формой рака кожи. Картер стал первым в американской истории президентом, дожившим до ста лет.