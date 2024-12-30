Нобелевская премия мира и исторический поцелуй с Брежневым. Экс-президент США Джимми Картер умер в возрасте 100 лет

Экс-президент США и нобелевский лауреат Джимми Картер умер в возрасте 100 лет

В США скончался 39-й президент США и лауреат Нобелевской премии мира Джимми Картер. Об этом сообщила газета Washington Post (WP).

Сын бывшего американского президента, Джеймс Картер III, подтвердил смерть отца, но не назвал причину. Известно, что в последние годы Картер боролся с агрессивной формой рака кожи.

Джеймс Эрл Картер вошел в историю, помимо всего прочего, как первый высокопоставленный государственный деятель, попросивший называть его сокращенным именем — Джимми, отмечает «Би-би-си».

Я простой фермер, мне так привычнее Джимми Картер экс-президент США

Мода на сокращения прижилась в англоязычной среде, примером тому Тони (а не Энтони) Блэр, Билл (а не Уильям) Клинтон, нынешний президент Соединенных Штатов также известен в публичном пространстве как Джо, а не Джозеф Байден.

После завершения своих полномочий экс-президент основал центр Картера — некоммерческую организацию по защите прав человека. В 2002 году политик получил Нобелевскую премию за работу, связанную с этим центром. Картер написал несколько книг, включающих в себя как политические мемуары, так и поэзию.

Картер стал жертвой фейков об уходе из жизни

23 июля Картер стал жертвой фейков в сети о якобы уходе из жизни. По данным телеканала Fox5 Atlanta, ложная новость была распространена «крайне правым политическим активистом» Лорой Лумер, однако она опровергла обвинения в свой адрес.

Экс-президент США отметил 1 октября 100 лет на фоне сообщений об ухудшающемся здоровье, писала газета North Jersey.

Самый старый из ныне живущих президентов, бывший президент Джимми Картер, отпразднует свой 100-й день рождения во вторник, 1 октября. Он бросает вызов судьбе, проведя 19 месяцев в хосписе из-за меланомы — рака кожи North Jersey

Внук экс-президента Джейсон Картер отмечал, что «его дух так же силен», потому что Джимми Картер хочет прийти на избирательный участок и поддержать кандидата на пост президента США от Демократической партии Камалу Харрис.

Несмотря на крупные достижения, президентство Картера в целом оценивается как неудачное

Картер был 39-м президентом США с 1977 по 1981 год, он стал первым в истории Соединенных Штатов лидером, достигшим возраста 100 лет и рекордсменом по пребывания в статусе экс-президента (43 года).

В первые дни на посту президента Картер объявил амнистию всем уклонившимся от призыва во время Вьетнамской войны. Во внутренней политике глава Белого дома принимал меры для остановки стагфляции, под его руководством были основаны созданы Министерство образования США и Министерство энергетики США.

Крупным внешнеполитическим достижением стало заключение в конце 1970-х годов при его посредничестве Кэмп-Дэвидских соглашений между Израилем и Египтом.

Однако в дальнейшем последовала полоса неудач. Из-за роста цен на нефть Картеру не удалось сдержать предвыборные обещания о снижении безработицы до 4,5 процента, а инфляцию до четырех процентов в год, в экономике США началась рецессия.

Кроме того, на последние годы президентства пришелся захват американских заложников в Иране после Исламской революции. 4 ноября 1979 в посольство США в Тегеране ворвалась группа лиц, захватившая 66 сотрудников дипмиссии. Они выдвинули требования выдать бывшего шаха Резу Пехлеви, лечившегося от рака в нью-йоркской клинике.

52 заложника провели в заключении 444 дня. Операция по спасению, начавшаяся 24 апреля 1980 года, провалилась на старте. Один из вертолетов, на которых спецназ должен был штурмовать посольство, столкнулся в пустыне с самолетом-заправщиком.

Освободить американцев удалось только 20 января 1981 года, после подписания Алжирских соглашений. Это произошло в день инаугурации Рональда Рейгана, которому с большим отрывом проиграл Картер.

Исторический поцелуй Картера с Брежневым

В отношениях с Советским Союзом в первые годы президентства и в ходе предвыборной кампании Картер был настроен на продолжение политики разрядки, сокращения военных расходов и новых переговоров, отмечалось в материале «Известий».

К середине 1979 года — после семи лет переговоров — США и СССР удалось согласовать Договор ОСВ-2. 18 июня Брежнев и Картер в первый и последний раз встретились в Вене, чтобы торжественно его подписать.

В тот день стороны подписали четыре документа: Договор об ограничении стратегических наступательных вооружений, протокол к нему, совместное Заявление о принципах и основных направлениях последующих переговоров об ограничении стратегических вооружений, а также «Согласованные заявления и общие понимания в связи с Договором между СССР и США об ограничении стратегических наступательных вооружений».

В финале Брежнев и Картер не только обменялись рукопожатиями, но и поцеловались, этот момент был запечатлен на знаменитом фото.

В дальнейшем отношения между Соединенными Штатами и СССР ухудшились с началом войны в Афганистане. В ответ на ввод в страну советских войск Картер объявил об окончании периода разрядки с СССР и объявил свою доктрину 23 января 1980 года.

Доктрина Картера отражала позицию США о том, что попытки каких-либо внешних сил обрести контроль над странами Персидского залива будут рассматриваться как посягательство на американские интересы и будет отражено любыми средствами, в том числе военной силой.

