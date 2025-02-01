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06:46, 1 февраля 2025Путешествия

В аэропорту Ульновска ввели временные ограничения на полеты

Росавиация: В аэропорту Ульяновска введены временные ограничения на полеты
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Pixabay

В аэропорту Ульяновска введены временные ограничения на полеты, об этом в Telegram-канале говорится в Telegram-канале «Представитель Росавиации».

Уточняется, что такие меры были приняты для обеспечения безопасности. Воздушная гавань не будет принимать и отправлять рейсы.

«Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это главный приоритет», — подчеркнули в Росавиации.

В ночь с 28 на 29 января аналогичные ограничения вводились в аэропортах Казани и Санкт-Петербурга. Позднее полеты приостановил аэропорт Мурманска.

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