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06:41, 1 февраля 2025Мир

В Германии назвали Бербок тщеславной и позорной

Немецкий профессор Вольф назвал главу МИД ФРГ Бербок тщеславной и позорной
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Анналена Бербок

Анналена Бербок . Фото: Reuters

Немецкий профессор Ханс Бернхард Вольф заявил, что министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок тратит огромные суммы на тщеславную саморекламу. Его слова приводит РИА Новости.

Вольф назвал главу МИД ФРГ Бербок тщеславной и позорной. Он также раскритиковал министра экономики, вице-канцлера Германии Роберта Хабека, который «погружает экономику в затяжную рецессию».

«Они [немецкие политики] спускают сотни тысяч евро из денег налогоплательщиков на поездки, дорогих парикмахеров и фотографов для тщеславной саморекламы, как наша позорная министр иностранных дел [Анналена Бербок)», — отметил он в докладе, который презентовал в Санкт-Петербургском гуманитарном университете профсоюзов.

Ранее Вольф призвал немцев и русских больше никогда не воевать. Он подчеркнул, что Россия и Германия могут прийти к прочному миру и дружбе.

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