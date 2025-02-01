В Германии призвали немцев и русских больше никогда не воевать и прийти к миру и дружбе

Профессор Вольф: русские и немцы не должны воевать, РФ и ФРГ могут дружить

Профессор из Германии Ханс Бернхард Вольф призвал немцев и русских больше никогда не воевать. Он подчеркнул, что Россия и ФРГ могут прийти к прочному миру и дружбе, передает РИА Новости.

«Немцам и русским никогда больше нельзя позволять стрелять друг в друга», — заявил ученый во время презентации доклада в Санкт-Петербургском гуманитарном университете профсоюзов.

Он отметил, что Германия и Франция смогли разрешить свои противоречия, копившиеся веками, и подобная ситуация когда-нибудь станет возможной между Германией и Россией. По словам Вольфа, обе страны должны работать в этом направлении. Профессор также выразил надежду на скорое окончание конфликта на Украине и отмену антироссийских санкций.

Ранее депутат бундестага Севим Дагделен раскритиковала новые санкции Европейского союза (ЕС) против России. По ее словам, ФРГ просто стреляет себе в ногу, участвуя в этой экономической войне.