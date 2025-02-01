В Курске арестовали бизнесмена по делу о хищениях при возведении фортификаций

Суд в Курске арестовал фигуранта дела о хищениях при возведении фортификаций

Суд в Курске арестовал генерального директора ООО «СИЭМИ» Виталия Синьговского, обвиняемого в хищении средств на возведение фортификационных сооружений. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы региона в Telegram.

По данным следствия, бизнесмен, находясь в сговоре с руководством компании «Корпорация развития Курской области», мошенническим путем похитил не менее 51,6 миллиона рублей, выделенные на строительство оборонных сооружений в регионе.

Синьговский был заключен под стражу на два месяца. В настоящий момент постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано, добавили в пресс-службе.

В мае 2024 суд арестовал бывшего командующего 58-й гвардейской общевойсковой армией Вооруженных сил России Ивана Попова по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере и служебном подлоге. Его заподозрили в хищениях при возведении линии обороны в зоне специальной военной операции, ущерб от которых следствие оценивает в 100 миллионов рублей.