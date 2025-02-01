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23:34, 1 февраля 2025Силовые структуры

В Курске арестовали бизнесмена по делу о хищениях при возведении фортификаций

Суд в Курске арестовал фигуранта дела о хищениях при возведении фортификаций
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

Суд в Курске арестовал генерального директора ООО «СИЭМИ» Виталия Синьговского, обвиняемого в хищении средств на возведение фортификационных сооружений. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы региона в Telegram.

По данным следствия, бизнесмен, находясь в сговоре с руководством компании «Корпорация развития Курской области», мошенническим путем похитил не менее 51,6 миллиона рублей, выделенные на строительство оборонных сооружений в регионе.

Синьговский был заключен под стражу на два месяца. В настоящий момент постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано, добавили в пресс-службе.

В мае 2024 суд арестовал бывшего командующего 58-й гвардейской общевойсковой армией Вооруженных сил России Ивана Попова по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере и служебном подлоге. Его заподозрили в хищениях при возведении линии обороны в зоне специальной военной операции, ущерб от которых следствие оценивает в 100 миллионов рублей.

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