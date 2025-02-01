Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:56, 1 февраля 2025Россия

В России предложили переименовать Северный Ледовитый океан

Миронов предложил переименовать Северный Ледовитый в Русский Северный океан
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: Tomas Rebro / Shutterstock / Fotodom  

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил переименовать Северный Ледовитый океан в Русский Северный океан, а Землю Франца-Иосифа — в честь ученого Михаила Ломоносова. Об этом он написал у себя в Telegram-канале.

«Приоритет России в Арктике нужно закрепить и в географических названиях», — пояснил парламентарий. Он напомнил, что президент США Дональд Трамп переносит геополитическую борьбу в область географии и топонимики.

По мнению Миронова, России тоже необходимо проявлять инициативу в этой сфере.

Ранее в январе Соединенные Штаты по предложению американского лидера Дональда Трампа официально переименовали Мексиканский залив в Американский. В министерстве внутренних дел страны отметили, что он является «одним из важнейших активов в истории и экономике страны» и «краеугольным камнем роста нации».

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Желаю сгинуть в кровавых вихрях». Медведев назвал чешского сенатора «дегенеративной тварью» за слова о блокаде Ленинграда

      Россиянка хотела заработать на криптобирже и отдала аферистам почти три миллиона рублей

      Московские кладбища закупили партию электросамокатов

      Бывший сотрудник спецслужб назвал устроившую Россию численность ВСУ после завершения СВО

      Одной из операций в зоне СВО предрекли попадание в учебники

      В России предложили переименовать Северный Ледовитый океан

      Посетившему Белоруссию молдавскому блогеру отказали во въезде в Польшу

      Молдавия направила газ Приднестровью

      Названа причина ареста экс-замглавы правления «Роснано»

      Частично разрушенный после взрыва одесский отель «Бристоль» сняли на видео

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше