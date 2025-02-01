В России предложили переименовать Северный Ледовитый океан

Миронов предложил переименовать Северный Ледовитый в Русский Северный океан

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил переименовать Северный Ледовитый океан в Русский Северный океан, а Землю Франца-Иосифа — в честь ученого Михаила Ломоносова. Об этом он написал у себя в Telegram-канале.

«Приоритет России в Арктике нужно закрепить и в географических названиях», — пояснил парламентарий. Он напомнил, что президент США Дональд Трамп переносит геополитическую борьбу в область географии и топонимики.

По мнению Миронова, России тоже необходимо проявлять инициативу в этой сфере.

Ранее в январе Соединенные Штаты по предложению американского лидера Дональда Трампа официально переименовали Мексиканский залив в Американский. В министерстве внутренних дел страны отметили, что он является «одним из важнейших активов в истории и экономике страны» и «краеугольным камнем роста нации».