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17:43, 1 февраля 2025Мир

В Румынии обвинили Украину в разжигании конфликта

Кандидат в президенты Румынии Джорджеску обвинил Киев в разжигании конфликта
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)
Кэлин Джорджеску

Кэлин Джорджеску. Фото: Octav Ganea / Inquam Photos / Reuters

Кандидат в президенты Румынии Кэлин Джорджеску обвинил Украину в разжигании конфликта. Его цитирует РИА Новости.

«Политика Киева не способствует мирному процессу, а лишь разжигает конфликт», — сказал он.

Джорджеску подчеркнул, что это привело к массовому исходу украинских граждан за границу. Кроме того, политика Украины стала причиной экономической дестабилизации Европы и разрушения государства, добавил он.

Ранее Джорджеску заявлял, что администрация экс-президента США Джо Байдена хотела втянуть Румынию в украинский конфликт. По его мнению, румынский президент Клаус Йоханнис действует в интересах западных союзников Киева.

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