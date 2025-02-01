В Румынии обвинили Украину в разжигании конфликта

Кандидат в президенты Румынии Джорджеску обвинил Киев в разжигании конфликта

Кандидат в президенты Румынии Кэлин Джорджеску обвинил Украину в разжигании конфликта. Его цитирует РИА Новости.

«Политика Киева не способствует мирному процессу, а лишь разжигает конфликт», — сказал он.

Джорджеску подчеркнул, что это привело к массовому исходу украинских граждан за границу. Кроме того, политика Украины стала причиной экономической дестабилизации Европы и разрушения государства, добавил он.

Ранее Джорджеску заявлял, что администрация экс-президента США Джо Байдена хотела втянуть Румынию в украинский конфликт. По его мнению, румынский президент Клаус Йоханнис действует в интересах западных союзников Киева.