В Румынии отклонили инициативу об импичменте президента из-за формальности

Парламент Румынии отклонил инициативу об импичменте президента Йоханниса

Бюро парламента Румынии отклонило запрос о приостановлении полномочий президента страны Клауса Йоханниса. Об этом сообщает пресс-служба парламента, передает ТАСС.

Запрос об импичменте был подан в середине января несколькими оппозиционными партиями. Было предложено созвать заседание, чтобы обсудить соответствующий вопрос, однако инициативу отвергли из-за формальности.

«Предложение о приостановлении полномочий президента не соответствовало процедуре подачи, предусмотренной общим регламентом палаты депутатов и сената, — документы не были поданы одновременно в постоянные бюро обеих палат парламента», — отмечается в сообщении.

Ранее кандидат в президенты Румынии Кэлин Джорджеску заявил, что администрация экс-президента США Джо Байдена хотела втянуть Румынию в украинский конфликт. По его мнению, президент Йоханнис действует в интересах западных союзников Киева.