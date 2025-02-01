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05:17, 1 февраля 2025Мир

В США уволили занимавшихся делом о штурме Капитолия прокуроров

AP: В США уволили занимавшихся делом штурма Капитолия прокуроров
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Pixabay

Администрация президента США Дональда Трампа уволила десятки прокуроров, занимавшихся делом о штурме Капитолия в 2021 году. Об этом сообщает агентство Associated Press (AP).

По информации агентства, администрация Трампа также потребовала списки сотрудников ФБР, задействованных в тех же делах.

«[Заместитель генерального прокурора министерства юстиции Эмиль] Бове приказал уволить прокуроров через несколько дней после широкомасштабной акции помилования, предпринятой <...>Трампом в пользу более чем 1500 человек, обвиненных в нападении на капитолий США», — говорится в сообщении.

Ранее Трамп заявил, что было чрезмерно привлекать к ответственности участников штурма Капитолия, поэтому их необходимо помиловать. Он отметил, что те случаи, которые рассматривала его администрация, показывают то, что «это были люди, действительно любящие США».

6 января 2021 года сторонники Трампа штурмовали Капитолий и заблокировали работу Конгресса на несколько часов.

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