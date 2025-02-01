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16:11, 1 февраля 2025Мир

В Венгрии дали совет Испании из-за слов Трампа

Сийярто: Мадриду стоит серьезно отнестись к словам Трампа о членстве в БРИКС
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Wu Hong / Reuters

Мадриду стоит серьезно отнестись к словам президента США Дональда Трампа о членстве Испании в БРИКС. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в интервью газете El Debate.

Журналисты спросили у дипломата, намеренно ли американский лидер включил страну в список членов организации или же это была ошибка.

«Трамп — президент США, поэтому я бы посоветовал отнестись серьезно ко всем его словам», — ответил министр иностранных дел Венгрии.

В день инаугурации Дональд Трамп заявил, что Испания является страной-членом организации БРИКС. При этом буква S в аббревиатуре относится к Южной Африке, которая присоединилась к международному объединению в 2010 году.

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