В Венгрии дали совет Испании из-за слов Трампа

Сийярто: Мадриду стоит серьезно отнестись к словам Трампа о членстве в БРИКС

Мадриду стоит серьезно отнестись к словам президента США Дональда Трампа о членстве Испании в БРИКС. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в интервью газете El Debate.

Журналисты спросили у дипломата, намеренно ли американский лидер включил страну в список членов организации или же это была ошибка.

«Трамп — президент США, поэтому я бы посоветовал отнестись серьезно ко всем его словам», — ответил министр иностранных дел Венгрии.

В день инаугурации Дональд Трамп заявил, что Испания является страной-членом организации БРИКС. При этом буква S в аббревиатуре относится к Южной Африке, которая присоединилась к международному объединению в 2010 году.