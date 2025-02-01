Владельца кафе в России отправили под домашний арест после массового отравления гостей

Владельца кафе под Пермью отправили под домашний арест после отравления гостей

Суд отправил владельца кафе-шаурмичной в городе Кунгур в Пермском крае под домашний арест после массового отравления гостей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на местное управление СКР.

По данным регионального Минздрава, медицинская помощь потребовалась 32 посетителям точки общепита, 13 из которых — дети. Более того, 29 человек были госпитализированы. Работу кафе приостановили, его хозяина задержали.

Собственник заведения подозревается в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, а также в нарушении санитарных правил.

Информация о массовом отравлении появилась в пятницу, 31 января. Изначально сообщалось о 14 пострадавших. Владельцем кафе является местный предприниматель и рэпер Шухрат Имовов, мужчине грозит два года колонии.