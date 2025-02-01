Украинские военные обстреляли из миномета Русское Поречное во время эвакуации тел

Вооруженные силы Украины (ВСУ) мешали российским бойцам эвакуировать тела жителей Русского Поречного, рассказал начальник штаба мотострелкового подразделения группировки войск «Север» с позывным Восток. Об этом пишет РИА Новости.
По его словам, при попытке забрать тела погибших 24 января украинские военные из миномета обстреливали российских военных и атаковали их FPV-дронами.
«По всей видимости, противник не хочет, чтобы огласке все это предавалось, чтоб общественность увидела все те бесчинства, что они делали с гражданскими лицами», — отметил российский военный. Он добавил, что ВСУ использовали кассетные боеприпасы.
Он подчеркнул, что практически у всех убитых руки были связаны плотной, толстой веревкой.
Ранее стало известно, что оккупировавшие село Русское Поречное в Курской области украинские военные совершили расправы над 22 жителями села.