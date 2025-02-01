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00:47, 1 февраля 2025Россия

Украинские военные обстреляли из миномета Русское Поречное во время эвакуации тел

Боец Восток: ВСУ обстреляли ВС РФ во время эвакуации тел из Русского Поречного
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Juan Moreno / Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) мешали российским бойцам эвакуировать тела жителей Русского Поречного, рассказал начальник штаба мотострелкового подразделения группировки войск «Север» с позывным Восток. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, при попытке забрать тела погибших 24 января украинские военные из миномета обстреливали российских военных и атаковали их FPV-дронами.

«По всей видимости, противник не хочет, чтобы огласке все это предавалось, чтоб общественность увидела все те бесчинства, что они делали с гражданскими лицами», — отметил российский военный. Он добавил, что ВСУ использовали кассетные боеприпасы.

Он подчеркнул, что практически у всех убитых руки были связаны плотной, толстой веревкой.

Ранее стало известно, что оккупировавшие село Русское Поречное в Курской области украинские военные совершили расправы над 22 жителями села.

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