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05:51, 1 февраля 2025Бывший СССР

Марочко рассказал о попытках ВСУ остановить продвижение ВС России у Новой Кругляковки

Марочко: российские военные сжимают ВСУ в клещи у Новой Кругляковки
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские военные сжимают в клещи группировку Вооруженных сил Украины (ВСУ), дислоцированную в населенном пункте Новая Кругляковка Харьковской области. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко, пишет ТАСС.

По его словам, украинское командование «бездумно» бросает резервы к населенному пункту в попытках замедлить продвижение сил РФ.

«Наши военнослужащие продолжают сжимать клещи вокруг украинской группировки в Новой Кругляковке», — подчеркнул он.

Ранее Марочко сообщил, что ВСУ были сдавлены с двух сторон и оказались в невыгодном положении.

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