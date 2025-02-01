Марочко рассказал о попытках ВСУ остановить продвижение ВС России у Новой Кругляковки

Российские военные сжимают в клещи группировку Вооруженных сил Украины (ВСУ), дислоцированную в населенном пункте Новая Кругляковка Харьковской области. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко, пишет ТАСС.
По его словам, украинское командование «бездумно» бросает резервы к населенному пункту в попытках замедлить продвижение сил РФ.
«Наши военнослужащие продолжают сжимать клещи вокруг украинской группировки в Новой Кругляковке», — подчеркнул он.
Ранее Марочко сообщил, что ВСУ были сдавлены с двух сторон и оказались в невыгодном положении.